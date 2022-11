Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rosengarten: PKW überschlägt sich

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr befuhr ein 80-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Hauptstraße (B19) zwischen Rosengarten und Schwäbisch Hall. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW legte einige Meter im Grünstreifen zurück, bevor er von der Leitplanke ausgehebelt wurde und sich anschließend mehrfach überschlug. Hierbei wurde der Senior schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Derzeit (Stand 16:20 Uhr) dauern die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme an.

