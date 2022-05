Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Kleiner Held ganz groß

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ludwigshafen (ots)

Als der 7-jährige Ben am Dienstag, den 19.04.2022 in der Yorckstraße ein Portemonnaie findet, in welchem sich neben diversen Karten auch rund 100 Euro Bargeld befinden, gibt es für ihn nur einen richtigen Weg: "Das muss ich bei der Polizei abgeben!" Diese konnte den 61-jährigen überglücklichen Eigentümer schnell ermitteln. Dass ihm seine persönlichen Gegenstände mit samt dem Bargeld zurückgegeben werden konnten, ist nur dem aufrichtigen Verhalten von Ben zu verdanken. Er war an diesem Tag ein Vorbild für viele Kinder und verriet den Beamten ganz nebenbei, dass er auch später gerne mal Polizist werden würde. Als Anerkennung für seine Ehrlichkeit durfte er deshalb schon Mal seinen zukünftigen Arbeitsplatz ein bisschen kennenlernen. Mit einem neuen Rucksack inklusive Polizeiteddy, Brotdose und Stiften wurde der Streifenwagen von Ben genau unter die Lupe genommen, genauso wie das Dienststellengebäude und sogar eine Gefängniszelle. Ben war sich hier jedoch sicher, dass er diese in Zukunft nur von außen sehen möchte. Gut gemacht, Ben!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell