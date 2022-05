Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebe mit Drogen erwischt

Ludwigshafen (ots)

Zwei Jugendliche waren am Dienstagabend (03.05.2022), gegen 20.40 Uhr, in einem Supermarkt in der Ludwigstraße unterwegs und steckten sich Süßigkeiten in die Jackentasche. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Eine 32-jährige Angestellte versuchte noch einen der Diebe festzuhalten und wurde hierbei mitgezogen und in den Schwitzkasten genommen. Glücklicherweise war in diesem Moment eine Polizeistreife in der Ludwigsstraße unterwegs und nahm die beiden Diebe direkt fest. Bei der Festnahme fiel einem der Jugendlichen eine kleine Tüte mit einer geringen Menage Haschisch aus der Jacke. Beide Jugendliche wurden im Anschluss zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt wurden.

