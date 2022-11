Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Bushaltestelle beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Eine 62-Jährige befuhr am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr mit ihrem Ford Edge die B 29 vom Rombachtunnel in Fahrtrichtung Essingen. Auf Höhe eines dortigen Möbelhauses wurde sie von einem dunkelblauen Dacia sehr dicht überholt, eine Berührung zwischen den Fahrzeugen nahm die Fahrerin zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht wahr. Erst nach Ankunft an ihrer Wohnadresse bemerkte die 62-Jährige, dass ihr Pkw im Bereich des Stoßfängers und Kotflügels vorne rechts einen Streifschaden aufweist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Farbschmierereien

Am Mahnmal am Aussichtsturm Schillerhöhe in der Sankt-Johann-Straße wurde am Mittwochmorgen festgestellt, dass dieses an drei verschiedenen Stellen mit pinkfarbenen Schmierereien beschädigt wurde. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Schwäbisch Gmünd: Bushaltestelle beschädigt

An der Bushaltestelle "Pädagogische Hochschule" in der Oberbettringer Straße wurde zwischen Montag und Mittwoch eine Scheibe zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell