Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen, Radfahrerin gestürzt, Pkws beschädigt und Unfallflucht

Aalen (ots)

Michelfeld: Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag öffnete ein Dieb gewaltsam drei Zigarettenautomaten in den Hofäckern, sowie in der Wiesenstraße und der Haller Straße. Anschließend entwendete er den Inhalt an Zigaretten und Bargeld aus den Automaten und entfernte sich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zur noch unbekannten Täterschaft.

Crailsheim: Pkw zerkratzt

Am Montagabend zwischen 20:15 Uhr und 22:40 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Worthingtonstraße auf dem Parkplatz am Omnibusbahnhof geparkten Opel. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugenhinweisen.

Crailsheim: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag 13 Uhr und Montagmorgen 04:30 Uhr beschädigte ein Vandale die Außenspiegel eines am Fahrbahnrand des Frankenwegs abgestellten Mercedes. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Michelbach an der Bilz: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fuhr eine 40-jährige Radfahrerin auf dem Fuß- und Radweg an der Klingenhalde von Michelbach in Richtung Rauhenbretzingen. Als sie dort an einer Fußgängerin mit Hund vorbeifuhr, sprang der Hund an der Leine in Richtung der Radfahrerin, sodass diese erschrak und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Die Hundehalterin entfernte sich mit ihrem Hund von der Unfallstelle ohne ihre Personalien anzugeben. Es soll sich bei ihr um eine etwa 40- bis 50-jährige, schlanke Frau handeln. Sie soll etwa 170-175 cm groß gewesen sein und hatte braune, glatte, etwa schulterlange Haare. Ebenfalls trug sie einen braunen Mantel und hatte einen hellen etwa wadenhohen Hund. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise, insbesondere zur noch unbekannten Hundebesitzerin.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagabend 21:20 Uhr und Dienstagmorgen 07:30 Uhr einen in der Alfred-Leikam-Straße auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek geparkten Seat. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell