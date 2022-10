POL-VER: ++ Polizei bittet um Mithilfe - Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber ++ (KORREKTUR)

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

(KORREKTUR! "Verkehrsraum" zu "Verkaufsraum" korrigiert)

Ritterhude. Am Dienstag, 21.12.2021, kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft, welches in der Riesstraße liegt (wir berichteten am 22.12.2021). Der Zentrale Kriminaldienst Verden wendet sich nun mit Fotos der bisher unbekannten Täter an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Täter schlugen den Geschäftsinhaber im Verkaufsraum nieder. Ihm gelang es jedoch, sich zu befreien. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Geschäft und liefen in unbekannte Richtung davon.

Ein Täter wird als männlich, ca. 1,80 m groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Ferner trug der Täter eine dunkle Mütze mit einem kurzen Schirm und dunkle Handschuhe. Im Gesicht trug dieser Mann eine helle FFP2-Maske.

Der zweite Täter wird als ca. 1,70 m groß und ebenfalls als männlich beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, ein rosa-weiß kariertes Hemd und darüber eine schwarze Jacke. Ferner war dieser Täter mit einer grauen Beanie-Mütze, einem schwarzen Schal bekleidet und Handschuhen mit dunklen Fingerspitzen bekleidet. Die Handschuhe waren im Bereich der Handinnenflächen gemustert. Im Gesicht trug der zweite Täter eine blaue OP-Maske.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, Hinweise zu Täter und Geschehen an das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 oder die Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

