Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Von Fahrbahn abgekommen ++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallbeteiligter unbekannt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Fenster hält stand ++

Verden. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Täter, in ein Tabakgeschäft in der Artilleriestraße einzubrechen. Das Tabakgeschäft befindet sich zusammen mit einem Supermarkt im Gebäude. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter gewaltsam ein Fenster zu öffnen, um in das Tabakgeschäft einzudringen. Das Fenster hielt jedoch stand, sodass es beim Versuch blieb. Die Täter flüchteten im weiteren Verlauf in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

++ Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen ++

Oyten. Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag haben bisher unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen, welches in der Blankenstraße liegt. Die Täter versuchten gewaltsam die Haustür zu öffnen, was jedoch misslang. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Kellerbrand in Einfamilienhaus ++

Achim. Am Montagmittag brannte es im Keller eines Einfamilienhauses in der Roedenbeckstraße unweit der Bushaltestelle Badenermoor - Schlackenweg. Ersten Informationen geriet ein Wäschetrockner in Brand, wobei die Brandursache bisher unbekannt ist. Die beiden Bewohnenden, eine 80-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann entdeckten den Brand und setzten den Notruf ab. Sie wurden leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus brachte. Die Feuerwehren aus Achim, Baden und Uesen waren vor Ort und löschten den Brand. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Roedenbeckstraße (K 6) zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden kann auf 15.000 EUR beziffert werden. Die Ermittlungen dauern nun an.

++ Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ++

Ottersberg. Am Montagvormittag ereignete sich auf der Großen Straße (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem zwar niemand verletzt wurde, der Sachschaden sich jedoch auf über 11.000 EUR beläuft. Ersten Informationen war eine 80 Jahre alte Mercedes Fahrerin in Richtung Stuckenborstel unterwegs. Beim Vorbeifahren touchierte sie ersten Informationen zufolge zunächst mit einen VW und stieß dann gegen das Heck eines Hyundai. Die beiden Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war infolgedessen nicht mehr Fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich auf über 11.000 EUR beziffern.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Kirchlinteln. Am Montag, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Holtumer Dorfstraße (K 11). Ein 43-Jähriger kam von der Fahrbahn ab. Er war alkoholisiert. Der 43 Jahre alte Fahrer eines VW war in Richtung Süderwalsede unterwegs.

Ersten Informationen zufolge kam er in Linkskurve nahe der Evesener Straße von der Fahrbahn ab, fuhr durch die Hecke eines anliegenden Grundstückes und kam an einem Pfeiler auf dem Grundstück zum Stehen.

Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten eine Atemalkoholkontrolle bei dem VW-Fahrer durch. Diese ergab 1,4 Promille. Der Mann musste sich infolgedessen einer Blutprobe unterziehen. Die Beamten stellten weiterhin seinen Führerschein sicher.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt auf zumindest 4.500 EUR beziffern. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand einer Garage ++

Schwanewede. Am Montag, zwischen 21:00 Uhr und 23:30 Uhr, brannte eine Garage auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in der Straße An der Kaserne. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Feuerwehren Meyenburg und Schwanewede waren mit insgesamt mit über 20 Kräften vor Ort und löschten den Brand. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallbeteiligter unbekannt ++

Lilienthal. Am Montag, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Einmündung Frankenburg (K 8)/Lüninghauser Straße, bei dem eine 41 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der weitere Unfallbeteiligte ist unbekannt.

Die 41-Jährige kam aus Richtung Ritterhude und war mit ihrem Rad auf dem Radweg der Straße Frankenburg (K 8) unterwegs. Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte war mit einem Pkw auf der Lünunghauser Straße in Richtung der K 8 unterwegs. Als die Radfahrerin die Lüninghauser Straße überquerte, stieß ersten Informationen zufolge der Pkw-Fahrer mit dem Fahrrad zusammen und fuhr im weiteren Verlauf davon. Der Sachschaden ist zwar nur gering, die 41-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß jedoch leicht verletzt. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um ein Cabriolet in heller Farbe gehandelt haben. Das Cabriolet habe ein dunkles Soft-Top gehabt.

Die Polizei sucht nun einerseits nach dem bzw. der bisher unbekannten Unfallbeteiligten und potenziellen Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

