Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbrüche in Fahrzeuge ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++ Fußballspiel: Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Fußballspiel: Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung ++

Verden. Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung anlässlich eines Fußballspieles zwischen der SG Verd. Türk/BFC Verden II und dem 1. FC Rot-Weiß Achim II auf einem Sportplatz in der Straße Trift gerufen.

Ersten Informationen zufolge habe sich aus dem Spielverlauf ein Streit entwickelt. Im weiteren Verlauf mündete dieser in körperlichen Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Stand ein Spieler der Heimmannschaft und der Schiedsrichter leicht verletzt worden sind.

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, welche die Streitigkeiten beruhigten. Das Fußballspiel wurde nicht wieder angepfiffen, sodass beide Mannschaften im weiteren Verlauf ihre Heimreise antraten. Zu erneuten Auseinandersetzungen kam es nicht.

Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04203/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in BMW ++

Verden. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen schwarzen BMW 4er ein, in der Domstraße auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche geparkt war. Die Täter zerstörten ein Seitenfenster, um in den Pkw einzusteigen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter mitunter das Lenkrad, Armaturen und Teile der Mittelkonsole. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise an die Polizei Verden in unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Mercedes eingebrochen ++

Verden. Im Bertha-von-Suttner-Weg brachen bisher unbekannte Täter in eine weiße Mercedes E-Klasse ein. Der Mercedes war nahe der Elisabeth-Selbert-Straße abgestellt. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie unter anderen Lenkrad und Bordcomputer des Mercedes. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Unbekannte Täter steigen in Mercedes ein ++

Thedinghausen. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag kam es zum Einbruch in eine schwarze Mercedes E-Klasse, die in der Jahnstraße auf dem Parkplatz der dortigen Schule abgestellt war. Die bisher unbekannten Täter zerstörten eine Seitenscheibe des Mercedes. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mitunter Lenkrad und Mittelkonsole. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Emtinghausen. Am Sonntagabend ereignete sich auf der Syker Straße (L 354) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 62 Jahre alte Fahrer war mit seinem Opel auf der Syker Straße in Richtung Thedinghausen unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet der 62-Jährige zwischen dem Ortseingang Emtinghausen und der K 73 in den Grünstreifen, wo er einen Baum touchierte. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Sein 14 Jahre alter Mitfahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Opel war in Folge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf 10.000 EUR beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ++

Schwanewede. Am Sonntagabend kam es in der Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war in Richtung des Philosophenwegs unterwegs. Ersten Informationen zufolge touchierte der 53-Jährige beim Vorbeifahren einen VW Touran, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wird dieser wiederum gegen einen VW Polo geschoben, welcher - ebenfalls am Fahrbahnrand - noch vor dem VW Touran stand. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden lässt sich zumindest auf 4.000 EUR beziffern. Alle Fahrzeuge blieben Fahrbereit.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Schwanewede. In der Straße Nedderwarder Weg kam am Sonntag, gegen 23:15 Uhr, ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Seat von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Der 24-Jährige war in Richtung Rekumer Straße unterwegs. Ersten Informationen verlor er beim Ausweichen eines Tieres die Kontrolle über seinen Seat und kam von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen ab. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 EUR.

