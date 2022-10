Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Bargeld aus Supermarkt erbeutet - Polizei sucht nach Zeugen ++

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Ottersberg. Am vergangenen Dienstag, gegen 21:40 Uhr, wurde Bargeld aus einem Supermarkt in der Straße Am Damm erbeutet. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 16-Jährigen.

Ersten Informationen zufolge gab der zunächst unbekannte Täter vor, Waren an der Kasse bezahlen zu wollen, wobei er im weiteren Verlauf Bargeld aus der offenen Kassenlade erbeutete. Beim Versuch, dies zu verhindern, wurde eine Mitarbeiterin des Supermarktes leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter aus dem Discounter.

Der Täter kann als männlich, ca. 1,70 m groß und mit Bart beschrieben werden. Weiterhin habe dieser eine schwarze Basecap, ein dunkles Oberteil sowie eine dunkle Hose getragen.

Die Polizei Achim leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Zuge dessen stellten die Beamten einen 16-Jährigen fest, gegen den sich die Ermittlungen nun richten.

Ebenfalls war die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Einsatz, die mit der Spurensuche und -sicherung betraut war.

Die Ermittlungen dauern nun an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat und beteiligten Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell