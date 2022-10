POL-VER: ++ Überfall auf 62 Jahre alten Mann - 29 Jahre alter Mann festgenommen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft ++ Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Hohe Leuchte einzubrechen. Die Täter versuchten in das Bekleidungsgeschäft ...

mehr