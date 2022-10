Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Von der Straße abgekommen und leicht verletzt ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Dachstuhlbrand ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Hohe Leuchte einzubrechen. Die Täter versuchten in das Bekleidungsgeschäft zu gelangen, indem sie versuchten, gewaltsam die Eingangstür zu öffnen. Die Tür hielt stand, sodass der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbruch in Mercedes ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag kam es zum Einbruch in einen Mercedes, der Mercedes war auf einem Grundstück abgestellt, welches in der Straße Am Bärenkamp liegt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten ein Seitenfenster des schwarzen Mercedes und gelangen ins Fahrzuginnere. Dort erbeuteten sie eine Jacke und flohen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Von der Straße abgekommen und leicht verletzt ++

Verden. Am Mittwochmittag kam es in der Max-Planck-Straße nahe der Peter-Henlein-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 69-Jährige war in Richtung Nikolaus-Kopernikus-Straße unterwegs. Ersten Informationen kam die 69-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Heck einer Sattelzugmaschine, die auf dem Parkstreifen abgestellt war. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf 7.000 EUR beziffern lässt. Der VW wurde abgeschleppt.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Wilhelmshauser Straße (K 33) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 19-Jährige war mit ihrem Ford in Richtung der Wilstedter Straße unterwegs. Dass die 19-Jährige in die Mühlenstraße einbog, bemerkte ersten Informationen zufolge ein 53 Jahre alter VW-Fahrer zu spät, sodass er auf das Heck des Fords auffuhr. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf mehr als 3.000 EUR beziffern lässt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag kam es in der Straße Junkernkamp nahe des Sandbergweges zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Einfamilienhauses, durch welches sie einstiegen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Wohnhaus und erbeuteten Schmuck und Bargeld, bevor sie sich unerkannt entfernten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Dachstuhlbrand ++

Hambergen. Am späten Mittwochmittag kam es zum Brand eines Bauernhauses in der Brinkstraße. Ersten Informationen zufolge geriet der Dachstuhl in Brand. Vor Ort waren die Ortsfeuerwehren aus Hambergen, Lübberstedt, Hellingst, Bornreihe und Vollersode mit über 60 Kräften, welchen es gelang, den Brand zu löschen. Das Bauernhaus ist derzeit unbewohnt. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

++ Mofa-Fahrer bei Sturz leicht verletzt ++

Lübberstedt. Am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre alter Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige war auf der Bahnhofstraße aus Axstedt kommend in Richtung Lübberstedt unterwegs. In der Kurve in Höhe der Waldstraße rutschte ersten Informationen das Hinterrad des Mofas weg, sodass der 17-Jährige stürzte. Auf der Straße war Rollsplit ausgelegt. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Am Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

++ Auffahrunfall - ein Unfallbeteiligter berauscht ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße (B 74) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die VW-Fahrerin war in Richtung Ritterhude unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Peugeot in dieselbe Richtung. Dass die VW-Fahrerin an einer Ampel verkehrsbedingt wartete, bemerkte ersten Informationen der 35-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Peugeot auf den VW auf. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei sich der Sachschaden auf 1.000 EUR beläuft. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeikommissariats Osterholz fest, dass der 35-Jährige unter Drogen stand. So musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher. Er muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

