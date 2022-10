POL-VER: ++ Verkehrsunfall - eine Unfallbeteiligte unbekannt ++

PI Verden / Osterholz (ots) - Zeugen gesucht nach Einbruch Thedinghausen. Während der Abwesenheit der Bewohner brachen noch unbekannte Täter am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 15:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Westerwischer Straße in Thedinghausen ein. Nachdem alle Räume durchsucht wurden, verließen die Täter das Haus und nahmen dabei Schmuck mit. Die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei nahm die ersten ...

