POL-VER: ++ In Pkw eingebrochen ++ Junger Mann beraubt ++ 23-Jährige beraubt ++

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte stehlen Auto-Kennzeichen ++

Dörverden. Zwischen Samstagabend und Montagabend haben bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines grauen VW Passat entwendet. Das Fahrzeug war in dieser Zeit in der Bahnhofstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Junger Mann beraubt ++

Ritterhude. Am Montag, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich eine Raubtat in der Heimstraße. Ersten Informationen zufolge war der bisher unbekannte Täter mit einem Fahrrad unterwegs und näherte sich dem 19-Jährigen an. Im weiteren Verlauf ging der unbekannte Täter den 19-Jährigen körperlich an, brachte ihn zu Boden und entwendete ihm mitunter Bargeld. Der junge Mann wurde leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Der bisher unbekannte Täter soll ein junger Mann gewesen sein. Dieser sei mit einer dunklen Basecap, einer Jacke in Camouflage, sowie mit einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet gewesen. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern nun an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ 23-Jährige beraubt ++

Schwanewede. Am vergangenen Sonntagabend wurde in der Straße Voßhall ein 23-Jähriger seines Smartphones beraubt. Ersten Informationen zufolge ging der bisher unbekannte Täter den 23-Jährigen körperlich an, wobei infolgedessen das Smartphone des jungen Mannes entwendet wurde. Der bisher unbekannte Täter soll ein junger Mann gewesen sei. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Ritterhude. Am Montag zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, welches in der Fergersbergstraße nahe der Straße Auf den Rathen liegt. Ersten Informationen zufolge drangen die bisher unbekannten Täter durch eine Kellertür in das Einfamilienhaus ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Einfamilienhaus und entwendeten mitunter Elektronikgeräte, Schmuck, Bargeld und Werkzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ In Pkw eingebrochen ++

Schwanewede. Zwischen Dienstag, 20.09.2022, und Montagmittag, 03.10.2022, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge ein, die dem Parkplatz einer Firma in der Straße Industriepark Brundorf unweit des Stundenweges abgestellt waren. Die Täter brachen in einen VW Golf und einen VW Multivan - beide in Weiß - ein. Aus den Fahrzeugen bauten die Täter mitunter die Fahrerairbags und die Frontsitze aus. Möglicherweise waren die Täter mit einem schwarzen Pkw unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

