Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.10.2022

Landkreise Verden und Osterholz-Scharmbeck (ots)

Nachmeldung, da die Anhänge nicht dargestellt werden.

Pressemitteilung vom 01.10.2022

Verkehrsunfall mit Verletzten in Ottersberg

Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße in Ottersberg sind gestern gegen 15:10 Uhr zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 56-Jährige Fahrzeugführerin aus Stuhr befuhr mit ihrem Mercedes die L 168 in Richtung Oyten und beabsichtigte nach links in die Straße "Im Forth" einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 45-jährige Ottersbergerin, die ihr mit einem Audi entgegenkam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, durch den an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Die Fahrzeugführerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Thedinghausen. Am Freitagnachmittag befuhr ein 39-Jähriger aus Achim den Verdener Weg in Thedinghausen. Beim Heranfahren an die Einmündung der L 203 übersah er den Jaguar eines 49-Jährigen Oldenburgers, der dort wartete, um in die Landesstraße einzubiegen. Durch das Auffahren entstanden an beiden Fahrzeugen entsprechende Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der 39-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Auffahrunfall

Achim (BAB 1). Am Freitag kam es gegen 11 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Uphusen und dem Bremer Kreuz zu stockendem Verkehr. Eine 29-jährige aus Bad Fallingbostel übersah, dass eine 42-jährige aus Weyhe verkehrsbedingt abbremsen musste. Die junge Frau fuhr mit ihrem VW Golf auf den BMW Mini der Weyherin auf. Beide Pkw waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 10.000,-EUR geschätzt. Die beiden Frauen blieben zum Glück unverletzt. Für die Dauer der Bergung musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden.

Stehendes Fahrzeug übersehen

Bremen (BAB 27). Am Freitag, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Rückstau an der Anschlussstelle Bremen/Sebaldsbrück. Ein 60-jähriger aus Sottrum musste auf dem Verzögerungsstreifen verkehrsbedingt mit seinem Mercedes Transporter anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 31-jähriger Achimer zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor ebenfalls stehenden Ford eines 52-jährigen aus Oldenburg geschoben. Der Transporter und der VW waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 15.000,-EUR geschätzt. Die Abfahrt war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Für Bereiche Verden und Osterholz keine relevanten Meldungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell