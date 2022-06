Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Laptop und Beamer gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Samstag (25. Juni) und Sonntag sind Unbekannte in ein Seminargebäude auf der Straße "Haus Alsbach" eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 8.15 Uhr am Sonntag hebelten die Täter die Tür auf. Anschließend entwendeten sie ein blaues Portemonnaie, einen Laptop der Marke HP sowie einen Beamer von Epson. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell