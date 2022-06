Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Wiehagener Straße ist am Samstag (25. Juni) ein silberner VW Polo von einem unbekannten Auto beschädigt worden; die Polizei sucht nach Zeugen. Die Geschädigte hatte ihren VW Polo gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach etwa einer halben Stunde zum Fahrzeug zurückkehrte, waren an beiden Türen der Fahrerseite frische Unfallspuren mit einem hellen Farbaufrieb vorhanden. Das Verursacherfahrzeug hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

