POL-GM: Einbruch in Verkaufsanhänger

Engelskirchen (ots)

Bargeld und einen schwarzen Rucksack haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Juni) aus einem Verkaufsanhänger gestohlen. Der Anhänger war in der Tatzeit zwischen 22.15 Uhr und 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag auf dem Engels-Platz abgestellt. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Anhänger, indem sie das Schloss aufbohrten. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

