POL-FR: Freiburg: Erneut zahlreiche Pkw im Stadtgebiet zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Mehr als 30 geparkte Fahrzeuge zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag, 21.06.2022, in Freiburg.

Eine Zeugin hatte gegen 0 Uhr verdächtige Kratzgeräusche gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Von der Habsburgerstraße (Höhe Hausnummer 125) in Richtung Ludwigstraße bis zur Einmündung Mozartstraße wurden zahlreiche geparkte Fahrzeuge mit Lackbeschädigungen festgestellt. An mehreren Fahrzeugen wurden mit einem unbekannten Gegenstand zudem Hakenkreuze und "Z"-Symbole in den Lack gekratzt. Die Höhe des Sachschadens bewegt sich vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie ähnlich gelagerter Fälle, die sich in jüngerer Vergangenheit im Freiburger Stadtgebiet ereigneten (siehe Pressemitteilung vom 21.05.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5228236).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 entgegengenommen.

