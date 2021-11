Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Fahrzeug

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 31.10.2021, 16:00 Uhr bis 01.11.2021, 15:00 Uhr kam es zum Diebstahl aus einem auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Jenaer Straße in Apolda abgestellten Pkw Ford Transit. Unbekannte Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen, um durch anschließendes Entriegeln der Türen in das Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie eine Arbeitsjacke im Wert von 150 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 150 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell