Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach einem versuchten Diebstahl gesucht

Jena (ots)

Am Montag, den 25. Oktober 2021, gegen Mittag kam es zu einer versuchten Diebstahlshandlung im Bereich der Parkanlage am WIN-Center in Jena-Winzerla. Zwei unbekannte Männer versuchten einer Dame die Habseligkeiten zu entwenden. Die 86-jährige Dame tätigte zuvor ihren Einkauf im Einkaufsmarkt in der Hermann-Pistor-Straße und verstaute Ihre Geldbörse im Rucksack. Im Anschluss begab sie sich auf den Heimweg. Sie lief am WIN-Center vorbei und bog rechts in Richtung der kleinen Parkanlage mit Spielplatz ab. Als die Frau ein Ziehen am Rucksack und Schritte hinter sich wahrnahm, drehte Sie sich unvermittelt um und es standen ihr zwei unbekannte, männliche Personen gegenüber. Schlagfertig begegnete die Dame den Männern mit den Worten "Verschwindet, oder ich rufe die Polizei!" Aufgrund der Schlagfertigkeit der Dame, blieb der Diebstahl im Versuch. Die Täter ergriffen die Flucht, noch bevor sie sich an den Habseligkeiten vergreifen konnten. Die Männer können wie folgt beschreiben werden:

dunkle Kleidung, Kapuze über den Kopf gezogen ca. 170 cm - 180 cm groß zwischen 20 und 30 Jahren schlanke Gestalt ausländischer Akzent.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ist jemandem die Situation im Park aufgefallen? Sind die Männer jemandem bereits im Vorfeld in diesem Bereich aufgefallen? Gibt es weitere Hinweise zu dem Vorfall? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per E-Mail an ID.Jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell