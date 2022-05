Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Betrunkener Sportbootführer - 74074 Heilbronn

Göppingen (ots)

74074 Heilbronn, Alter Neckar, Götzenturmbrücke

Im Rahmen eines Junggesellenabschieds wurden am Samstag, 14.05.2022, bei einem Bootsverleih in Heilbronn 2 sogenannte BBQ-Donuts angemietet. Hierbei handelt es sich um runde Boote mit einem kleinen Außenbordmotor und einem Grill in der Bootsmitte. Im Rahmen dieser feucht-fröhlichen Ausfahrt sprangen gegen 18:15 Uhr mehrere Teilnehmer von der Götzenturmbrücke in den alten Neckar. Aufgrund der Höhe der Brücke von etwa 5 Metern und der an dieser Stelle eher geringen Wassertiefe, bestand für die Springer eine nicht unerhebliche Gesundheitsgefahr. Nachdem beunruhigte Anwohner die Vorfälle bei der Polizei gemeldet hatten, wurde durch die alarmierte Wasserschutzpolizei Heilbronn beim 30-jährigen Sportbootführer aus dem Ostalbkreis eine Alkoholkontrolle vorgenommen. Diese ergab eine absolute Fahruntüchtigkeit, weshalb sich der Bootsführer nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Die Wasserschutzpolizei Heilbronn möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass im Boots- und Schiffsverkehr dieselben Promillegrenzen gültig sind wie im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell