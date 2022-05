Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Motorsportboot gesunken - 77866 Rheinau, Rhein, Wertfhafen Karcher

Göppingen (ots)

77866 Rheinau, Rhein, Werfthafen Karcher

Am Donnerstagabend, kurz nach 19:00 Uhr, ist am Werfthafen Karcher in Rheinau ein ca. 12 Meter langes Motorsportboot aus bislang unbekannter Ursache an seinem Liegeplatz komplett gesunken. Betriebsstoffe traten nicht aus und die Feuerwehr Rheinau hat zusätzlich eine Ölsperre um das Boot errichtet. Die Bergung des havarierten Motorsportbootes erfolgt im Laufe des Freitags.

Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Wasserschutzpolizei Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Rheinau war mit 18 Mann, 5 Fahrzeugen und zwei Booten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell