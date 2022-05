Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Leicht verletzte Personen nach Flaschenwurf von einem Fahrgastschiff auf die Uferpromenade - 88662 Überlingen

Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88662 Überlingen, Landungsplatz Überlingen

Am Samstagabend, 14.05.2022, gegen 20:15 Uhr fand am Landungsplatz das Boarding auf einem Fahrgastschiff zu einer 5 stündigen Rundfahrt auf dem Obersee im Rahmen des Events "Discoschiff" statt. Während die gut 100 Gäste an Bord gingen, erfolgte aus einer bereits an Bord befindlichen Personengruppe heraus ein Flaschenwurf auf die Uferpromenade, welche zu diesem Zeitpunkt sehr gut besucht war. Durch das Zerplatzen der Glasflasche auf der Promenade wurden 3 Personen von umherfliegenden Glassplittern leicht verletzt. Bei einer der verletzten Personen handelte es sich um ein 3-jähriges Kind, welches sich in seinem Kinderwagen befand. Die Wasserschutzpolizei Überlingen übernahm im Anschluss die polizeilichen Ermittlungen auf dem bereits wieder auf dem See befindlichen Schiff. Mit Hilfe eines Zeugenvideos konnte dort ein 19-jähriger Schüler als Täter ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell