POL-VER: KORREKTUR: ++ Über Balkon in Wohnung eingestiegen ++

LK Verden (ots) - Vollbrand in handwerklichem Betrieb Emtinghausen. Ein auf einem Betriebsgelände an der Syker Straße in Emtinghausen entstandener Brand verursachte am Donnerstagmorgen einen größeren Einsatz von Rettungskräften und einen beträchtlichen Sachschaden. Das Feuer war gegen kurz vor 11 Uhr gemeldet worden und in einem handwerklichen Betrieb ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ...

