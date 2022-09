Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Über Balkon in Wohnung eingestiegen ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++ Einbruch in Lagerhalle ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Über Balkon in Wohnung eingestiegen ++

Achim. In der Straße Holzbaden brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses ein, das nahe der Straße Forsthausweg liegt. Ersten Informationen zufolge gelangten die Täter auf den Balkon der Wohnung, welche im ersten Stock liegt. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter gewaltsam die Balkontür und gelangten in die Innenräume, welche sie durchsuchten. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, welche gebeten werden, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Rauchender Wasserkocher ++

Langwedel. Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Suhrfeldstraße gerufen. Ersten Informationen zufolge begann ein Wasserkocher stark zu rauchen. Dieser war aus bisher unbekannten Gründen auf einer eingeschalteten Herdplatte im Wohnhaus abgestellt gewesen. Zwei Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und lüftete im Anschluss das Wohnhaus. Die Feuerwehren Langwedel und Daverden waren mit rund 30 Kräften im Einsatz.

++ Alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen ++

Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag zogen Beamte der Polizei Achim eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Die Beamten kontrollierten die 61-jährige Hyundai-Fahrerin in der Syker Straße. Zuvor fiel den Beamten eine unsichere Fahrweise und mitunter nicht angepasste Geschwindigkeit beim Hyundai auf. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten eine Atemalkoholkontrolle durch, welche 1,2 Promille ergab. In Folge dessen musste sich die Hyundai-Fahrerin einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++

Thedinghausen. Auf der Braunschweiger Straße (L 203) ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 51-jähriger Hyundai-Fahrer war auf der Straße Kirchwiehe unterwegs, als er nach links auf die Braunschweiger Straße einbog. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei den von links kommenden Motorradfahrer zu spät. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 EUR.

++ Mercedes kommt von Fahrbahn ab ++

Emtinghausen. Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Syker Straße (L 354) in Verkehrsunfall, bei dem ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 54-Jährige war in Richtung Gödestorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Mercedes von der Fahrbahn nach rechts auf den Grünstreifen ab und stieß dort mit einem Verkehrszeichen und einen Straßenbaum zusammen. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt 60.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Lagerhalle ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen vergangenem Montag und Donnerstagvormittag kam es zum Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße Am Binnenfeld. Die Täter gelangten ins Innere, indem sie die Eingangstür zur Halle gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mitunter mehrere Kühlschränke und Energydrinks. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagvormittag kam auf der Langen Straße eine 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von der Fahrbahn ab. Sie blieb unverletzt. Als die 80-Jährige auf der Langen Straße unterwegs war, kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache unweit der Straße Barkhof von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Zaun zusammen. Die 80-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 EUR. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Kreuzung Zum Ellerbrook (L 153)/Stubbenkuhle ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine 74 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Eine 60-jährige Dacia-Fahrerin war auf der Straße Zum Ellerbrook unterwegs, als sie nach rechts in die Stubbenkuhle einbog. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie die von rechts kommende 74-Jährige zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 74-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

