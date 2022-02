Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von GPS-Geräten aus Traktoren in Mahlum

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (jpm) Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 08.02.2022, 16:00 Uhr, und dem 09.02.2022, 07:30 Uhr, in der Alten Heerstraße in Mahlum GPS-Geräte von zwei Traktoren.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in eine Scheune, in der die Traktoren standen und gingen anschließend die landwirtschaftlichen Fahrzeuge an.

Der Schaden wurde vorerst auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Tatzusammenhänge zu Diebstählen von GPS-Geräten in Hüddessum (Pressemeldung vom 09.02.2022, 22:48 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5142789 ) sind nicht auszuschließen und werden durch die zuständigen Ermittler geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Womöglich wurden die Tatorte im Vorfeld ausbaldowert.

