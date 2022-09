Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus Wohnhaus

LK Osterholz (ots)

Diebstahl aus Wohnhaus

Osterholz-Scharmbeck. Diebe schlichen sich am Mittwochmittag in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Garten, als der oder die Unbekannten eine angelehnte Terrassentür nutzen, um in das Haus zu gelangen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

