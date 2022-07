POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer beschädigt Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Hauptstraße, unweit der Bahnhofstraße, wurde am Montag, 18.07.2022, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.10 Uhr bis 17.30 Uhr, ein verschlossenes schwarzes E-Bike der Marke Viktoria gestohlen. An dem E-Bike befand sich eine Fahrradtasche. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Laptop sowie eine Geldbörse. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: ...

