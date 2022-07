POL-FR: Rheinfelden: E-Bike am helllichten Tag aus Hof gestohlen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Montag, 18.07.22, wurde in der Rheinstraße in Sasbach-Jechtingen in ein Gebäude eingebrochen, in dem sich zwei Vereinsheime befinden. Die unbekannte Täterschaft hebelte verschiedene Türen des Gebäudes auf und gelangte so in die Räumlichkeiten der beiden Vereinsheime. Zwischen den zwei Einbrüchen könnte vermutlich ein ...

mehr