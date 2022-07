Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich über ein offen stehendes Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Montag, 18.07.2022 Zutritt in eine Firma in der Alemannenstraße. Der oder die Täter hebelten rund 15 Spinde der Mitarbeiter auf, in denen sich aber keine Wertgegenstände befanden. In einem angrenzenden Vorraum wurde ein Schrank aufgebrochen und die Kaffeekasse entwendet. Weiter wurde der Münzbehälter des Kaffeeautomaten gewaltsam geöffnet und geleert. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 05.00 Uhr morgens. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Alemannenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

