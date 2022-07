Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.07.2022, zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr, ist ein geparkter weißer Renault Scenic in Stühlingen beschädigt worden. Der Pkw stand auf dem Parkplatz gegenüber dem Krankenhaus im Loretoweg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Renault am hinteren linken Bereich. Der verantwortliche Fahrer entferne sich unerkannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell