POL-FR: Küssaberg: Feld brennt

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 18.07.2022, ist in Unterlauchringen ein 56-jähriger Fahrradfahrer gestürzt und musste ins Krankenhaus. Kurz vor 19:30 Uhr hatte der Radler an der Einmündung Schul-/Hauptstraße wegen eines sich nähernden Pkws seine Geschwindigkeit verringert. Dabei dürfte er zu stark abgebremst haben und stürzte über den Lenker auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom ...

