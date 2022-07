Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Zu Fall gebracht

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B500 haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Lenker eines Lastwagens kurz nach 11 Uhr von Frankreich kommend in Richtung L75 unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Abbiegung zur L78A habe er trotz unklarer Verkehrslage einen 36-jährigen Rennradfahrer überholt, touchiert und so zu Fall gebracht. Der Zweiradlenker wurde durch den Vorfall leicht verletzt, während der mutmaßliche Unfallverursacher das Weite suchte. Die Beamten nehmen unter der Rufnummer: 07222 761-120 Zeugenhinweise entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell