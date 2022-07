Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand

Lahr (ots)

Der Brand in einer Wohnung in der Flugplatzstraße rief im Verlauf des Sonntagvormittags Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Sachstand könnte es kurz nach 11:30 Uhr durch die Verwendung einer Gasflasche und eines Campinggasherdes auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu einer Verpuffung und im Anschluss zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Ein Anwohner wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste zur Versorgung seiner zunächst lebensgefährlichen Blessuren in eine Spezialklinik gebracht werden. Später konnte Entwarnung gegeben werden. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von rund 70.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die starken Kräfte der Lahrer Feuerwehr löschten den Brand im Verlauf des Mittags ab.

