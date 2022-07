Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Baden-Baden, Oos (ots)

Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ist es am Samstag gelungen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festzunehmen. Der bereits polizeibekannte 20-jährige Mann entblößte sich in den frühen Morgenstunden vor drei Frauen. Die drei Passantinnen befanden sich kurz nach 4:30 Uhr an einem Bahngleis des Ooser-Bahnhofs, als der junge Mann vor ihnen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Aufgrund einer sofortigen Fahndung durch die Beamten konnte der 20-Jährige noch auf dem Bahnhofsgelände vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Heranwachsenden wurden außerdem Betäubungsmittel sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen erwartet ihn nun Post von der Staatsanwaltschaft.

