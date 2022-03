Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mann will nur mitgefahren sein

Stadtlohn (ots)

Als Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.20 Uhr auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall in Stadtlohn waren, fiel ihnen auf der L 608 ein augenscheinlich verletzter Fußgänger auf. Der Vredener gab an, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben als Beifahrer. Mehrere Indizien sprachen jedoch gegen diese Behauptung. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen von der L 608 nach rechts auf die L 572 in Richtung Stadtlohn die Kontrolle über den Wagen verloren und war nach links von der Straße abgekommen, mutmaßlich der 40 Jahre alte Vredener. Auch die Staatsanwaltschaft glaubte den Ausführungen des Vredeners nicht und ordnete eine Blutprobenentnahme an. Die augenscheinliche Alkoholisierung des Mannes bestätigt hatte zuvor ein Atemalkoholtest mit einem Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa einem Promille schließen ließ. Um den Alkoholisierungsgrad exakt feststellen zu können, entnahm ein Arzt dem 40-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

