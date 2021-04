Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: unbekannter E-Bike-Lenker beschädigt PKW

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrradfahrer geben können, der am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg parallel der Straße "Im Bornrain" in Möglingen eine Sachbeschädigung beging. Auf dem Weg war ein 20 Jahre alter Citroen-Fahrer unterwegs, der dort nach derzeitigen Ermittlungen berechtigterweise fuhr. Diesem kam der E-Bike-Fahrer entgegen. Der Unbekannte blieb vor dem Citroen stehen und schlug dann gegen beide Außenspiegel des Fahrzeugs. Hierbei habe er etwas Unverständliches gebrüllt. Anschließend radelte er davon. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Der E-Bike-Fahrer wurde als etwa 25 Jahre alt beschrieben und es soll sich um einen südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. Er hat schwarze, längere Haare, die eventuell zu einem Zopf zusammengebunden waren. Er trug schwarze Kleidung und hatte einen schwarzen Rucksack mit roten Nähten dabei. Das E-Bike dürfte ebenfalls schwarz mit roten Akzenten gewesen sein.

