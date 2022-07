POL-OG: Seelbach - Überschlagen

Rastatt (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Sonntagabend über Notruf und teilte mit, dass mehrere Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Straße Fahrräder in einen Sprinter geladen hätten. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nach den Verdächtigen konnten die Männer wenig später am Tatort einer Kontrolle unterzogen werden. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen die sechsköpfige ...

mehr