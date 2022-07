Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gefährdet? Geschädigte gesucht

Oberkirch (ots)

Ein 41-jähriger Volkswagen-Fahrer sieht nach seiner Ausfahrt am Samstagnachmittag einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Der Mann soll gegen 17.20 Uhr auf der L88 von Oberachern bis Tiergarten unterwegs gewesen sein. Im Anschluss sei er auf die L89 in Richtung Oberkirch aufgefahren. Hierbei soll er laut Zeugenangaben derart in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, dass er diverse entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zweieinhalb Promille. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach möglichen Geschädigten der gefährlichen Fahrweise des 41-Jährigen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell