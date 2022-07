Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand

Offenburg (ots)

Das Verhalten eines jungen BMW-Fahrers in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat für den Jugendlichen unangenehme Konsequenzen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er kurz nach Mitternacht in der Birkenallee einen geparkten Wagen touchiert und beschädigt haben. Ohne den Vorfall zu melden, setzte er seine Fahrt fort. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es Kräften des Polizeireviers Offenburg, den Flüchtenden nach einer kurzen Verfolgung in der Kastanienallee zu stellen. Hierbei leistete der junge Mann massiven Widerstand und beleidigte die Ordnungshüter fortlaufend massiv. In seinem Wagen konnten in der Folge unterschiedliche Betäubungsmittel sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine spätere Durchsuchung seiner Wohnanschrift brachte noch weitere Mengen Rauschgift ans Licht. Nachdem er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste, sieht er nun unter anderem Strafverfahren wegen Unfallflucht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

/ya

