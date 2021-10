Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Falschfahrer bei Unfall auf A 73 beteiligt und geflüchtet

Eisfeld (ots)

Gegen 13:25 Uhr am Donnerstag soll ein Pkw mit mindestens einem Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Eisfeld-Nord kollidiert und dann weitergefahren sein. Ein schwarzer Pkw VW Polo, besetzt mit einem älteren Mann am Steuer, soll an der Anschlussstelle falsch auf der Richtungsfahrbahn Coburg aufgefahren sein und seinen Weg in Richtung Suhl fortgesetzt haben. Den ersten Erkenntnissen nach soll es sich um einen schwarzen VW Polo handeln, an dem sich ein Kennzeichen des Landkreises Sonneberg befindet. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Pkw und dem Fahrer und nimmt in dem Zusammenhang Hinweise von Zeugen entgegen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. 036601/70-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell