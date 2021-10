Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Lkw-Unfall auf A71 bei Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am heutigen Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es kurz nach der Anschlussstelle Sömmerda/Süd auf der BAB 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot fuhr nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund von Unachtsamkeit unter einem vor ihm fahrenden Sattelauflieger auf. Durch die Kollision verletzte sich der Fahrzeugführer schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro und es bildete sich ein bis zu 2km langer Rückstau. Lediglich der linke Fahrstreifen war im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen befahrbar.

