POL-UL: (HDH) Nattheim - Pedelecfahrer gestorben

Nach einem Unfall am Freitag bei Nattheim erlag ein 89-Jähriger seinen Verletzungen.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4977063) berichtet, trug ein 89-Jähriger bei einem Unfall am Freitag bei Nattheim schwere Verletzungen davon. Der Senior erlag am Montag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

