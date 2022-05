Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegkontrollen im Weimarer Land

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag führten Beamte der PI Weimar in den Ortslagen Mellingen und Großschwabhausen Verkehrskontrollen zur Schulwegüberwachung durch. Hierbei wurden insgesamt fünf Fahrzeugführer ertappt, die ihre Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatten, was ein Verwarngeld nach sich zog. Weiterhin verstießen zwei Fahrzeugführer in Mellingen gegen das Halteverbot. Die Polizei Weimar appelliert an alle Fahrzeugführer auch bei kurzen Strecken für eine ordnungsgemäße Sicherung aller Pkw-Insassen zu sorgen.

