Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag ereignete sich in Ernst-Thälmann-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei parkte ein Pkw Hyundai auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Wenden oder ausparken dagegen und beschädigte den Pkw an der hinteren Beifahrertür sowie am Kotflügel. Anschließend entfernte er sich ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell