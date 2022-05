LPI-J: Fensterscheiben der Weimarhalle beschädigt

Apolda (ots) - Am 28.04.2022, gegen 12 Uhr wurde in der Buttstädter Straße in Apolda eine junge Fahrzeugführerin beobachtet, wie sie beim Ausparken an ein gegenüberliegendes Fahrzeug stieß. Laut Zeugenaussagen hat sich die Fahrerin kurz umgeschaut und verließ dann pflichtwidrig die Unfallstelle. Dank Zeugenaussagen konnte die Unfallverursacherin alsbald ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

