LPI-J: Leitpfosten herausgerissen

Apolda (ots) - Am 29.04.2022, gegen 02:55 Uhr überquerte in der Sulzaer Straße, auf Höhe des Bahnhofs in Apolda ein Reh die Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Das Tier verstarb. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

