LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - Von der Martinskirchgasse in Apolda wollte am 28.04.2022, gegen 10:55 Uhr ein 74jähriger Opel-Fahrer in den Heidenberg einbiegen und fuhr langsam an die Einmündung vor. Aufgrund der Verkehrslage setzte er etwas zurück und übersah die hinter ihm stehende 54jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro und am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden von ca. 500 Euro. Beide Fahrer ...

