Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blind vor Liebe

Weimar (ots)

Um einen fünfstelligen Betrag wurde ein Mann aus dem Grammetal erleichtert. Über das Internet lernte er eine Frau kennen, die vorgab eine amerikanische Soldatin zu sein. Ein angeblich von ihr an ihn versandtes Paket wurde mehrmals blockiert, so dass an unterschiedliche Behörden immer wieder die Überweisung eines nicht ganz unerheblichen Geldbetrages notwendig war, um die Weiterleitung freizugeben. So die Geschichte der Frau, die wahrscheinlich gleich nach dem Paket bei dem Mann ankommen wollte. Aber weder das Pakte noch die Angebetete kamen im Weimarer Land an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell