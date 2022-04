Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamer PKW-Fahrer

Apolda (ots)

Von der Martinskirchgasse in Apolda wollte am 28.04.2022, gegen 10:55 Uhr ein 74jähriger Opel-Fahrer in den Heidenberg einbiegen und fuhr langsam an die Einmündung vor. Aufgrund der Verkehrslage setzte er etwas zurück und übersah die hinter ihm stehende 54jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro und am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden von ca. 500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell